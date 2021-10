Musica classica in lös particulars

Daspö lur debüt da l’on 2007 tocca il Quartet Stradivari pro’ls cuntschaints ensembles da musica a corda da la Svizra. Cun lur turneas visitan la musicanta e’ls musicants tuot il muond. Uschè han els concertà tanter oter illa Wigmore Hall a Londra, i’l Metropolitan Museum a New York, illa Filarmonia da Berlin o illa Kioi Hall Tokyo. Il quartet vain eir adüna invidà a renomnats festivals sco il Lucerne Festival o a quel da Rheingau. L’intent da lur agen festival es da preschantar lur musica culs instrumaints da corda adüna in lös particulars, saja quai stabilimaints istorics, baselgias o eir in chastels.



Musica ed inscunters



Intant tocca la festa da Stradivari a Scuol pro’l program da turneas e festivals dal Quartet Stradivari. Sper il giodimaint musical spordschan els davo mincha concert ün aperitiv ingio chi’s survain la pussibiltà da gnir in contact culs musicists. Plünavant as poja partecipar a la tschaina d’artists ed as dedichar e filosofar insembel culs artists davart la cuschina indigena.



Il Quartet Stradivari cumainza in lündeschdi, ils 11 october sia seria da concerts a Scuol e cuntuorns i’l Chastè da Tarasp cun ün viadi tras l’istorgia da Schubert. Mardi saira preschaintan Maja Weber e Clemens Weigel illa baselgia da Lavin ouvras per duos violoncellos. Insembel cun Sebastian Bohren, violina, e Benjamin Engeli, clavazin, suna Maja Weber in marcurdi saira illa baselgia da Sent ouvras da Haydn e Brahms. L’ultim concert da la seria es in gövgia, ils 14 d’october, e quel maina als amaturs da la musica classica illa baselgia da Scuol. Da dudir sun quella saira trios da clarinetta da Beethoven e da Brahms. Il clarinettist Fabio di Càsola vain accumpagnà da Benjamin Engeli al clavazin e da Maja Weber al violoncello.



Reservaziuns e program sün www.stradivarifest.com o lura pro’l büro d’infuormaziun dal Turissem Engiadina Scuol Zernez a Scuol.

Text: Annatina Filli/fmr