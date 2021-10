Handlungsanleitung wurde veröffentlicht

Gemäss einer Medienmitteilung hat die Flughafenkonferenz die Charta überarbeitet und den Entwurf zuhanden der öffentlichen Mitwirkungsauflage verabschiedet, welche bis zum 14. November dauert. Die Charta harmonisiert die übergeordneten touristischen, regionalwirtschaftlichen und politischen Zielsetzungen und bildet den Ausgangpunkt zur Formulierung der Mission, der Vision sowie von zielgerichteten Entwicklungsstrategien im Umfeld des Regionalflughafens. Die Charta bildet die öffentliche Meinung ab und ist somit das strategische Rückgrat der mit dem Regionalflughafen zusammenhängenden regionalen Entwicklung. Die Charta dient als Handlungsanleitung für die Umsetzung des politischen Willens in unternehmerische Realität und bildet den Leitfaden für die bauliche, betriebliche und strukturelle Entwicklung des Regionalflughafens Samedan. Die Charta ist unter https://www.engiadinota.ch/Aktuelles/ einsehbar. Eingaben können via Online-Formular, per Mail oder per POt erfolgen. Nun im Zuge des Entwicklungsprojekts geplanten Zauntypen wurden Muster erstellt, welche ab sofort von der Öffentlichkeit am Flughafen besichtigt werden können. (pd)