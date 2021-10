Dürant üna trentina d’ons ha Rosmarie Tinner manà a Sta. Maria l’albierg da giuventüna. Bainbod serra quella jugi sias portas ed ella giarà in pensiun. Temp per dar cun ella ün sguard inavo sün üna jugi sco üna WG e sün pêrins chi s’han imprais a cugnuoscher aint il albierg in Val Müstair.