In tschinch mais vain serrà l’albierg da giuventüna a Sta. Maria, almain pel mumaint. E cun quai van a perder passa 4000 pernottaziuns l’on in Val Müstair. Co gestiunar e sanar tant plü svelt la jugi – chi’s rechatta in ün chasamaint istoric? Quella dumonda dà güsta rumpatesta in Val Müstair.