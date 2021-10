Während der letzten Woche hat die RhB in Tag- und Nachtarbeit den Südkopf der Bahnanlagen am Bahnhof Pontresina rundum erneuert. Zudem wurden Anpassungen am Stellwerk vorgenommen. Als letzter RhB-Bahnhof hat sich auch Pontresina von einem ortsbedienten Stellwerk verabschiedet.