Il cumün da Val Müstair ha tschüf in gövgia saira danouvmaing il label da «Cità d’energia». In quel connex es la populaziun eir gnüda infuormada in üna «Sairada d’energia» co chi’s po sanar energeticamaing chasas – ed impustüt scha e co cha quai vain sustgnü finanzialmaing dal man public.