Letzte Saison für Dario Cologna

«Ich habe mich entschieden, nach dieser Saison zurückzutreten», so Dario Cologna. Mit den Olympischen Winterspielen in Peking steht der Münstertaler zum Abschluss noch einmal vor einem Höhepunkt, weshalb der Zeitpunkt der Kommunikation bewusst gewählt ist: «Ich wollte die Entscheidung vor dem Saisonstart kommunizieren, damit ich den Kopf frei habe und mich zu 100 Prozent auf meine sportlichen Ziele konzentrieren kann. Ich stehe vor meinen vierten Olympischen Winterspielen und will dort noch einmal voll angreifen».

Die Weltcupsaison der Langläuferinnen und Langläufer beginnt am 27./28. November im finnischen Ruka.

(pd)