Mit den WorldSkills 2024 im Blick

Aktuell sind die Sektionsmeisterschaften der Schreiner-Lernenden im Gang. Schweizweit kämpfen 1200 Jugendliche um zwei Plätze als Teilnehmer an den WorldSkills. So auch in den Kurswerkstätten in Ilanz und Samedan, wo rund 80 Lernende gleich auch um die Ehre der Bündner Meisterkrone schreinern.