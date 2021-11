Wahl um St. Moritzer Gemeindepräsidium lanciert

Die Medienmitteilung der Partei:

An der kürzlich stattgefundenen Nominationsversammlung der St. Moritzer Ortspartei von «Die Mitte» wurde Martin Binkert als Kandidat für das St. Moritzer Gemeindepräsidium nominiert. Der in St. Moritz und Champfèr aufgewachsene Binkert ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und in seiner beruflichen Funktion als technischer Leiter auch Mitglied der Geschäftsleitung der Engadin Airport AG. Seit Juli 2020 ist er zudem Mitglied des St. Moritzer Gemeinderates.

In seiner Freizeit hebt der passionierte Segelflugpilot gerne ab. Bei seinen beruflichen und politischen Tätigkeiten bleibt Martin Binkert jedoch lieber am Boden und orientiert sich an Fakten. Mit seiner Kandidatur möchte er die St. Moritzer Stimmbevölkerung dazu einladen, St. Moritz in einem transparenten politischen Prozess gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln.

Autor: pd

Foto: Daniel Zaugg