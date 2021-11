Il meglder passlunghist svizzer, Dario Cologna, ha miss in vista da terminar sia carriera sülla fin da la stagiun 2021/22. Eir sch’el fa amo cuorsas fin pro’ls gös olimipics dal 2022, esa ün bun mumaint per as regordar da seis mumaints «incredibels». Las memorias ourd'vista jauer-patriotica.