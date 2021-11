Sie ist 1931 in Zürich geboren, 1958 ins Kloster St. Johann in Müstair eingetreten, von 1986 bis 2012 war sie Priorin und von 2013 bis 2019 Subpriorin. Im letzten Jahr feierte sie ihre diamantene Profess, und nun wird sie am 22. November 90. Die Rede ist von Sr. Pia Willi.