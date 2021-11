Am Dienstagabend hat die Kirchgemeindeversammlung refurmo in Pontresina getagt und in einer Ersatzwahl Gian Clalüna als Nachfolger von Gian Duri Ratti als Kirchgemeindepräsident bis Ende 2022 gewählt. Im nächsten Jahr stehen Gesamterneuerungswahlen an. Luzian Schucan ist neues Vorstandsmitglied.