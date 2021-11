Aderieu a la cunvegna da prestaziun da sandet

Las 28 votantas e votants preschaints in radunanza cumünela haun accepto unanimamaing il preventiv per l’an 2022 cun ün suravaunz da las expensas da 212 460 francs ed investiziuns nettas da raduond 3,55 milliuns francs. Il pè d’impostas cumünelas resta tar 75 pertschient da l’imposta chantunela simpla.

Per offrir assistenza sün divers livels e per optimer la situaziun da substituziun ho il cussagl cumünel propost a la radunanza cumünela da deliberer üna nouva plazza da lavur per l’admi-nistraziun. cumünela. La radunanza ho delibero la nouva plazza da lavur sainza cuntravuschs.

La cunvegna da prestaziun da las vschinaunchas culla fundaziun dal provedimaint da sandet Engiadin’Ota scrouda la fin da quist an e stu perque gnir renoveda pels ans 2022 fin 2025. La fundaziun ho surpiglio 2018 dal Circul d’Engiadin’Ota las lezchas da la gestiun da l’ospidel, da la coordinaziun da chüra d’attempos e la spüerta da la Spitex. La nouva cunvegna prevezza üna contribuziun da tuot las vschinaunchas da l’Engiadin’Ota da totel 2,75 milliuns francs per an, que sun 1,216 milliuns francs dapü scu fin uossa. Per la vschinauncha da Zuoz sun que tenor clev da scumpart regiunela 171 100 francs per an. La radunanza cumünela ho aderieu a la nouva cunvegna sainza cuntravuschs.

Text: Nicolo Bass