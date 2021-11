La 66avla radunanza generala da la Pendicularas Scuol SA ha gnü lö eir quist on, causa il svilup da la pandemia, in fuorma per scrit. Ils acziunaris sun gnüts infuormats a reguard l’on da gestiun 2020/21: Malgrà las circunstanzas es gnü preschantà ün rendaquint egualisà.