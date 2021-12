La Punt senkt Steuerfuss auf 60 Prozent

Auf dem neuen Tarif der Einkommens- und Vermögenssteuer – er bedeutet eine effektive Senkung des Steuerfusses um elf Prozent – waren zuvor schon die Steuererträge für das Budget 2022 berechnet worden. Dieses rechnet bei Ein- und Ausgaben von knapp acht Millionen Franken und Abschreibungen in der Höhe von 61'886 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 1227 Franken.

Einstimmig beschloss der Souverän auch die Unterstützung der Freestyle WM welche 2025 im Engadin stattfinden wird. Der Anteil der Gemeinde La Punt Chamues-ch beträgt laut regionalem Verteilschlüssel 181'600 Franken.

Ebenfalls ohne Gegenstimme beschloss die Gemeindeversammlung die Anpassung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO). So wird die bisherige Leistungsvereinbarung von 1,6 Millionen Franken auf neu gut 2,8 Millionen Franken erhöht und die Defizitgarantie für die Spitex auf maximal 100 000 Franken pro Jahr festgelegt.

Am Freitag, 10. Dezember steht in La Punt Chamues-ch bereits die nächste Gemeindeversammlung an. Dannzumal geht es um die Wahl der Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2022 bis 2024. Nach der Demission von Gemeindepräsident Jakob Stieger stellen sich mit Peter Tomaschett und Yves Emonet zwei Kandidaten zur Wahl. Kampfwahlen finden auch um die vier Gemeindevorstandsmitglieder, die zwei Mitglieder des Schulrates und die drei Mitglieder der GPK statt. Zudem gilt es zwei Sitze in der Baukommission neu zu bestellen. (jd)