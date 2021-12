Quarantäneliste aufgehoben

Kurz nach dem Auftreten der neuen Virusvariante Omikron wurden verschiedene Länder auf eine Liste gesetzt. Wer aus diesen Ländern in die Schweiz einreiste, musste sich für zehn Tag in Quarantäne begeben. Schlecht für die Schweizer Tourismuskantone. Vor allem weil davon auch Einreisende aus Ländern wie Grossbritanien Belgien oder den Niederlande betroffen waren. Wer will schon in die Schweiz in die Winterferien kommen, wenn er sich danach für zehn Tage in Quarantäne begeben muss? Dieses Problem ist nun vom Tisch. Bundesrat Alain Berset hat anlässlich der Medienkonferenz vom Freitag gesagt, dass sämtliche Länder von der Quarantäneliste gestrichen werden. Allerdings gibt es ein strengeres Testregime. Es braucht einen PCR-Test vor der Einreise in die Schweiz und einen erneuten Test vier bis sieben Tage nach der Einreise. Gemäss Berset müssen diese Tests Stand heute von den Einreisenden selber bezahlt werden. Im eidgenössischen Parlament sind aber Bestrebungen im Gange, dass die Tests wieder für alle gratis werden.

In einer ersten Stellungnahme zeigt sich die Bündner Regierung zufrieden mit den beschlossenen Massnahmen. Grundsätzliche lasse der Bundesrat der Bevölkerung viel Eigenverantwortung. Diese gelte es nun wahrzunehmen, sonst seien schärfere Massnahmen unausweichlich. Ob der Kanton weitergehende Massnahmen als vom Bund erlassen umsetzen wird, muss die Regierung noch prüfen. Bezüglich der Gratistests heisst es aus Chur, dass Impfen sicherer und günstiger wäre. Unter dem Aspekt, dass regelmässiges testen bessser sei als gar nichts zu tun, seien Gratistests aber vertretbar.

Der Bundesrat hat kurz vor Redaktionsschluss unter anderem die Ausweitung der Zertifikatspflicht, eine Ausweitung der Maskenpflicht und eine dringende Home-Office-Empfehlung bekannt gegeben.

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen stuft die deutsche Regierung ab Sonntag die Schweiz und Polen als Hochrisikogebiete ein. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Autor: Reto Stifel

Foto: Engadin St. Tourismus AG