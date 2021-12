Kampfwahlen in La Punt Chamues-ch

Am Freitag, 10. Dezember, wählen die Stimmberechtigten von La Punt Chamues-ch die Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2022 bis 2024 neu. Dank Kampfwahlen in fast allen Gremien darf eine spannende Ausmarchung erwartet werden. Frauen stellen die Hälfte der Wahlkandidaten.

Wer übernimmt in der Plaivgemeinde La Punt Chamues-ch das Ruder und damit die Nachfolge von Jakob Stieger, der 26 Jahre lang das Amt des Gemeindepräsident bekleidete? Diese Frage dürfte am Freitagabend beantwortet werden. Auf der letzten Gemeindeversammlung des Jahres, zu der die La Punter Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingeladen sind. Diese steht voll und ganz im Zeichen der Gemeindewahlen 2022 bis 2024. Wenige Tage vor der Wahl befinden sich mit dem 64-jährigen Peter Tomaschett und dem 42-jährigen Yves Emonet zwei valable Kandidaten im Rennen um das Gemeindepräsidium. Die EP/PL hat im Vorfeld beiden Kandidaten auf den Zahn gefühlt und sie zu ihrer Motivation und zu ihren Zielen befragt (siehe unten).

Weitere Wahlvorschläge sowohl für das Präsidium wie auch für die restlichen Gremien sind laut der Gemeindeverfassung von La Punt Chamues-ch auch an der Wahlveranstaltung noch möglich. Voraussetzung ist aber, dass die zur Wahl vorgeschlagene Person vor Ort anwesend ist, oder aber deren schriftliche Einwilligung zur Annahme der Wahl vorliegt. Während La Punt für das Gemeindepräsidium keine Amtszeitbeschränkung vorsieht, gilt diese für Vorstand, Schulrat, GPK und Baukommission mit drei Amtsperioden à jeweils drei Jahren.

Kein Mangel an Wahlinteressenten

Zahlreiche Gemeinden beklagen, dass kaum mehr ausreichend Interessierte zur Besetzung der verschiedenen Gemeindeämter zu finden sind. Nicht so in La Punt Chamues-ch. Neben der Kampfwahl ums Gemeindepräsidium sind auch die Plätze im Gemeindevorstand, im Schulrat und in der Geschäftsprüfungskommission begehrt, wie ein Blick auf die Kandidatenliste zeigt. Einzig bei der Baukommission stellen sich mit den beiden neuen Peter Guatelli und Adrian Monn gleich viele Bewerber zur Wahl, wie Plätze zu vergeben sind. Die Baukommission wird durch die verantwortliche Vorstandsperson des Departements Bauten ergänzt.

Frauen ergreifen ihre Chance

Für den vierköpfigen Gemeindevorstand bewerben sich die bisherige Simone Greder als amtierende Vizepräsidentin und auch die beiden bisherigen Vorstandsmitglieder Gian Marco Hotz und Marc Lony. Neu stellen sich Tatjana Laudenbacher und Cesira Brunner zur Wahl. Brunner war bisher Präsidentin der GPK und liebäugelt mit dem Wechsel in den Gemeindevorstand. In die dreiköpfige Geschäftsprüfungskommission möchten sich die beiden Bisherigen Irene Schett und Rudolf von Gunten wiederwählen lassen. Nachdem sich Francis Martin kurzfristig von der Kandidatenliste hat streichen lassen, bewirbt sich noch Doris Morandi als neue Kandidatin für die GPK. Für den zweiköpfigen Schulrat bewerben sich gleich vier neue Kandidatinnen und Kandidaten, nämlich Roberto Rivola, Olinda Heyer-Fluor, Sonja von Gunten und Irina Schumacher. Auch dieses Gremium wird durch den Vorsteher oder die Vorsteherin des Departements Erziehung und Kultur ergänzt.

Acht Frauen, davon sechs neue

Der Wahlabend am Freitag, 10. Dezember, in der Mehrzweckhalle in La Punt Chamues-ch verspricht angesichts der Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten spannend zu werden. Erfreulich auch, dass sich unter den 16 Bewerbungen acht Frauen befinden. Gleich sechs davon wollen sich neu ins Gemeindewesen einbringen.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat den beiden Kandidaten ums Gemeindepräsidium, Yves Emonet und Peter Tomaschett die folgenden sechs Fragen gestellt:

1) Wie würden Sie La Punt Chamues-ch in einem Satz charakterisieren?

2) Wo sehen Sie heute und in Zukunft die grössten Chancen von La Punt?

3) Wo liegen Ihrer Meinung nach die grössten Herausforderungen?

4) Was hat Sie bewogen, sich für die Wahl des Gemeindepräsidiums aufstellen zu lassen?

5) Vorausgesetzt, Sie werden gewählt, wie sehen Sie die weitere Entwicklung von La Punt Chamues-ch unter Ihrer Ägide?

6) Wo soll Ihrer Meinung nach La Punt Chamues-ch in zehn Jahren stehen?

Lesen Sie nachfolgend die Antworten und die zusammengefassten Lebensläufe der beiden Kandidaten:

Yves Emonet: «Es ist Zeit für einen Kulturwandel»

1) Verbindend: La Punt und Chamues-ch, historisch und modern, jung und alt, verkrustet und innovativ.

2) Die grösste Chance ist der InnHub, aber zugleich eine enorme Herausforderung, wenn der Betrieb kostendeckend geführt werden soll. Dies muss ganz klar das Ziel sein. Das Volk hat sich eindeutig für dieses Projekt ausgesprochen, dieser Entscheid ist zu respektieren, und der Wille des Volkes wird umgesetzt. Trotzdem gibt es beim Projekt widersprüchliche Punkte. Warum wird zum Beispiel der Betrieb des Inn Hubs nicht von den Initianten geführt, wenn dies die ultimative Businessidee ist?

3) Einerseits in der Verkehrssituation an der Via Chantunela und der Umfahrung von La Punt. Andererseits erfahre ich unter den Dorfbewohnern sehr viel Frust. Erstrebenswert wäre eine grössere Partizipation am politischen Geschehen und keine Resignation. Und die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der Exekutive und der Verwaltung müssen klar separiert und gelebt werden.

4) Einen Generationenwechsel herbeizuführen und einen Kulturwandel einzuleiten.

5) Der Wirtschaftsmotor im Tal und auch im Dorf ist der Tourismus. Die Bedürfnisse der Gäste zu erfassen, zu verstehen und das Angebot an ihnen auszurichten, ist unsere Zukunft. In diesem Bereich muss auch im Oberengadin ein Kulturwandel stattfinden, weil die Dörfer immer noch zu sehr auf sich selbst fixiert sind. Wenn jemand in La Punt ein Ferienhaus baut, erzählt er seinem Umfeld, er baue in St. Moritz. Der Gedanke, die Gäste entscheiden sich bewusst für ein Dorf, verschwindet immer mehr aus den Köpfen der Gäste. Eine starke Positionierung des Oberengadins im Vergleich zur nationalen und internationalen Konkurrenz wird entscheidend sein. Es ist Zeit, diesen Kulturwandel in Angriff zu nehmen.

6) La Punt soll Teil einer starken touristischen Marke im Oberengadin sein und innerhalb dieser Marke eine Nische abdecken, beispielsweise Familiendestination sein für Familien mit Kleinkindern und Kindern bis zu acht Jahren.

Yves Emonet, Jahrgang 1979, ist Vater zweier Kinder, Betriebsökonom HF, BSc in Business Administration, Banking und Finance sowie MSc in Business Administration, Corporate & Business Development, Desing Thinking. Nach einer Anstellung bei der PostFinance in Bern hat er von 2013 bis 2020 bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Hauptabteilung Mehrwertsteuer gearbeitet und die externe Revision der Steuerpflichtigen in Südbünden vorgenommen. Seit September 2020 arbeitet er bei der studioC Architektin GmbH als Projektentwickler und in der Administration. Emonets Muttersprache ist Deutsch. Zudem weist er in Französisch und Englisch Diplome und Zertifikate auf und hat unter anderem im kanadischen Calgary Arbeitserfahrung gesammelt. In seiner Freizeit widmet er sich Biken und Langlaufen sowie dem Kochen und Wein.

Peter Tomaschett: «Schauen, dass Arbeitsplätze im Tal bleiben»

1) La Punt Chamues-ch ist ein lebenswertes und familienfreundliches Dorf mit einem tollen Vereinsleben, das ich sehr schätze.

2) Die Realisierung des InnHub La Punt Chamues-ch ist eine sehr grosse Chance für die Entwicklung von La Punt sowie für die ganze Region und kann viel zur Wertschöpfung des Dorfes beitragen.

3) Eine grosse Herausforderung ist neben der Realisierung der geplanten Umfahrungsstrasse von La Punt auch die kommunale Zusammenarbeit in der Region. Wir müssen grundsätzlich schauen, dass Arbeitsplätze im Tal bleiben. Hierzu muss sich La Punt Chamues-ch als eine familienattraktive Gemeinde positionieren, dementsprechend Wohnraum schaffen und weiter auch eine intakte Schule anbieten.

4) Ich bin seit 1983 sehr eng mit der Gemeinde La Punt Chamues-ch verbunden. Mit meiner grossen Erfahrung im kommunalen Bereich und mit meinem guten Netzwerk in diversen kantonalen Verwaltungen und der Bündner Regierung kann ich einige Brücken für die Gemeinde La Punt Chamues-ch schlagen.

5) Wahlversprechen werden immer schnell gemacht. Mir ist es jedoch wichtig, zusammen mit dem Gemeindevorstand als Team die Gemeinde zu führen, die Herausforderungen gemeinsam anzupacken und folglich zu realisieren.

6) Diese Frage ist sehr hypothetisch. Ich wünsche mir, dass La Punt Chamues-ch noch in zehn Jahren eine attraktive Gemeinde für Ein- und Zweitheimische aller Generationen sein wird.

Peter Tomaschett, Jahrgang 1957, ist Bürger von Trun, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Nach der Lehre als Tiefbauzeichner beim kantonalen Tiefbauamt Graubünden in Chur hat er das Studium als Bauingenieur FH/HTL an der HTW Chur absolviert. Nach Tätigkeiten für das TBA, unter anderem als Bauingenieur, hat er in gleicher Funktion auch für die Engadiner Kraftwerke AG gearbeitet, war Betriebsleiter der Stuag AG in Südbünden, 22 Jahre lang Gemeindeingenieur der Gemeinde Klosters-Serneus, danach vier Jahre Leiter des Bauamts der Gemeinde Sils und arbeitet heute auf Mandatsbasis als Bauingenieur und Projektleiter. Tomaschett lebt seit 2016 in La Punt Chamues-ch, wie bereits von 1984 bis 1994. Damals war er in der Baukommission und im Schulrat tätig und war fünf Jahre Gewerbeschullehrer für Hochbauzeichner und Maurer in Samedan. Er war Nachwuchstrainer beim EHC St. Moritz und ist heute sowohl im Curling Club La Punt Chamues-ch als auch im Tischtennisclub Celerina aktiv.

Autor und Fragen: Jon Duschletta, Fotos: Jon Duschletta/ z.Vfg.