St.Moritz baut Testkapazitäten aus

Bereits in der vergangenen Sommersaison habe sich der Ausbau der Kapazitäten bewährt und habe insbesondere Event-Veranstaltern mehr Planungssicherheit gegeben. Diese Strategie verfolgt St. Moritz nun erneut, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Um es Gästen so einfach wie möglich zu machen und Leistungsträgern und Event-Veranstaltern die bestmögliche Planbarkeit zu bieten, baut die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der PolyClinic St. Moritz AG die Testkapazitäten aus. Ab sofort, ist es möglich, sich sieben Tage die Woche von 7.45 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14 Uhr bis 18.30 Uhr testen zu lassen. Die Gemeinde St. Moritz übernimmt einen Teil der Kosten so lange Bund und Kanton keine andere Lösung treffen und ermöglicht so, dass die Tests für einen Preis von 35 Franken angeboten werden können. «Damit möchten wir es für Gäste vereinfachen, unser touristisches Angebot uneingeschränkt zu nutzen. In der aktuellen Situation ist es uns wichtig, die Testkapazitäten so zu erweitern, dass Einheimische und Gäste sich zusätzlich durch einen Test absichern können», so Adrian Ehrbar, Direktor von St. Moritz Tourismus. Das Testcenter in St. Moritz Bad ist eine kompetente Auskunftsstelle für alle Fragen rund um Covid-Tests, -Impfungen und -Zertifikate sowie für das Umschreiben von ausländischen Impfausweisen und -zertifikaten. Getestet wird mittels Antigen-Schnelltests, die 24 Stunden gültig sind. Das Resultat ist innerhalb von 20 Minuten verfügbar. Für Covid-19-Tests anmelden können sich Gäste und Einheimische unter www.polyclinic.ch/covid-19-test.

(pd)