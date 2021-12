Der 64-jährige Peter Tomaschett wurde am Freitagabend von der Gemeindeversammlung zum neuen Gemeindepräsidenten von La Punt Chamues-ch gewählt. Er tritt am 1. Januar die Nachfolge Jakob Stiegers an. Tomaschett erreichte 83 Stimmen, sein Herausforderer Yves Emonet deren 35.