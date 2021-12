Ün milliun per üna nouva butia

La radunanza cumünala dal cumün da Valsot ha acconsenti in marcurdi saira ün credit dad ün milliun francs per realisar üna nouva butia pella fracziun da Ramosch.

Dürant la stà 2022 vess la nouva butia – in lain – da gnir fabrichada, schi va tenor il giavüsch dal cumün. L’avertüra füss previsa il plü tard da prümavaira dal 2023. Il stabilimaint nouv vess lura da spordscher plazza per la posta ed ün pitschen café. Per pudair realisar quist proget metta il cumün a disposiziun uossa raduond ün terz da la plazza da scoula. Culla scoula da Ramosch as prevezza da far müdada illa scoula da Strada.

Il cumün da Valsot fabricha l’edifizi e til dà lura a fit a Wanda Hopmann chi maina fingià hoz la butia da mangiativas a Ramosch. La butia existenta es in possess privat, il contrat cul possessur scrouda sülla fin dal mais marz 2023.

Ultra da quist credit ha la radunanza cumünala da Valsot eir approvà il preventiv 2022 chi prevezza ün surplü d’entradas da var 50 000 francs – quai pro entradas da passa 11,5 milliuns francs. Implü ha il suveran da Valsot eir decis da laschar il pè d’impostas sün 95 pertschient da l’imposta chantunala simpla.

Daspera ha la radunanza eir approvà in marcurdi saira – sco cha’l cumün scriva in üna comunicaziun – ün augmaint da credit pella Meglioraziun Tschlin. Quel augmaint importa ses miliuns francs. Quista approvaziun es statta necessaria per cha davart dal Chantun vegnan approvadas las contribuziuns dad 85 pertschient.

