Die Samnaunerin Stephanie Jenal fährt beim zweiten Super-G in St.Moritz auf den 16. Rang und holt damit die ersten Weltcup-Punkte in ihrer Karriere. Überschattet wurde das Rennen durch einen heftigen Sturz von Vortagessiegerin Lara Gut-Behrami. Der Sieg ging an Federica Brignone (ITA).