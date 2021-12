Neue Pontresiner Gemeindeschreiberin gewählt

Der Gemeindevorstand bestätigte am Dienstag die Anstellung von Jeannette Guadagnini als neue Gemeindeschreiberin von Pontresina. Die 39-Jährige tritt die Nachfolge von Urs Dubs an, der Ende 2022 in Pension geht.

Jeannette Guadagnini ist in Pontresina aufgewachsen, studierte nach der Matura am Lyceum Alpin Zuoz Rechtswissenschaften an der Universität Luzern mit dem Abschluss als MLaw und lic. iur. Nach Erlangen des Anwaltspatentes arbeitete sie von 2012 bis Januar 2021 als selbständige Rechtsanwältin in einer Churer Kanzlei, wo sie sich auf öffentliches Recht spezialisierte, hauptverantwortlich war für die Abteilung «Staat und Verwaltung» und unter anderem Co-Autorin eines Fachhandbuches für öffentliches Baurecht wurde. Zuvor hatte sie unter anderem als juristische Mitarbeiterin bei der Amtsvormundschaft Oberengadin/Bergell und bei einer Churer Anwaltskanzlei sowie als Aktuarin ad hoc am Kantonsgericht Graubünden gewirkt.

Das Jahr 2021 widmete sie zusammen mit ihrem Ehemann einem Sabbatical mit ausgedehnten Reisen.

Jeannette Guadagnini stösst am 1. Mai 2022 zum Team der Gemeindeverwaltung, wo sie sich zunächst in einem Teilzeitpensum als Rechtskonsulentin mit der Aktualisierung und Komplettierung der Pontresiner Gesetze und Verordnungen befasst. Ab dem 1. September übernimmt sie schrittweise die Aufgaben als Gemeindeschreiberin im 80 Prozent-Pensum.

