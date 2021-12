Ingio ma va quai a finir?

Il president da la cumischiun da gestiun dal cumün da Scuol ha publichà üna part d’ün protocol sün seis profil privat da Facebook. La suprastanza cumünala da Scuol es dischilusa e ponderescha da far ün plont. Il redacter Nicolo Bass racumanda da far la luotta illa naiv e na illas medias socialas.

«Transparenza» para d’esser il pled da l’on in Engiadina Bassa. Tuot chi cloma davo transparenza, minchün ha però ün’otra via per rivar a quella. La populaziun da Scuol ha miss d’incuort ün term in chosa ed ha acceptà cleramaing l’iniziativa per daplü transparenza ed ha sbüttà la cuntraproposta da la suprastanza cumünala. Uossa vala la ledscha da transparenza chantunala eir pel cumün da Scuol. Eir otras organisaziuns regiunalas pudessan tour ün exaimpel da Scuol.

Però transparenza es per definiziun qualchos’oter co comunicaziun. E quella para da mancar a Scuol. Impustüt tanter la cumischiun da gestiun e la suprastanza cumünala buoglia l’aua, e quai ferm. Forsa fessa bain als rapreschantants d’ir oura illa naiv a far ün mumaint la luotta, e da tuornar lura stanguels e bletschs in stüva choda per as dar il man. Co plü bod – sainza medias socialas.

Da vulair far nempe la luotta sün Facebook e da publichar extrats da protocol da la cumischiun da gestiun sün quista plattafuorma es definitivamaing la via sbagliada. Forsa es quella giuridicamaing correcta – quai nu possa güdichar – però moralmaing sgüra brich. Cha Facebook nun es üna plattafuorma da comunicaziun, dimpersè plütost da provocaziun politica, demuossan plüs exaimpel dals ultims mais ed ons. Quant agressiva es nempe statta la campagna cunter la ledscha da covid tanter oter eir causa Facebook. E cha l’anteriur president da l’America ha nüzià las medias socialas per trumpar la glieud, nun es plü da manzunar.

Ingio ma giaina a finir, scha la politica cumünala vain fatta in avegnir be amo sün Facebook? Uschè inavant nu das-cha quai gnir. Ed eir d’inoltrar plonts ün cunter tschel nu das-cha esser la soluziun futura. Inua va quai a finir, scha mincha tof sto il prüm gnir scleri giuridicamaing? Tuornain pro nossa tradiziuns da comunicaziun: Fain pront ün mantun buorras da naiv e cur cha quellas sun a fin, bavain insembel – sainza Facebook e giurisprudenza – ün bun magöl vin chod.

Commentar: Nicolo Bass