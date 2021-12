Eine starke Leistung von Nadja Kälin an der Tour de Ski: In Oberstdorf läuft sie über zehn Kilometer in der Skatingtechnik auf den 19. Rang und holt damit die ersten Weltcuppunkte. Die St. Moritzerin ist nicht nur schnellste Schweizerin, sie schafft zugleich auch die Qualifikation für Olympia.