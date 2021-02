Daspö cha l’artist e proprietari dal Chastè da Tarasp, Not Vital da Sent, ha surtut il monumaint haja dat gronds müdamaints in l’intern ma eir i’ls contuorns. La glüna aint il Lai da Tarasp es üna sculptura magica chi attira l’attenziun dad indigens e giasts.