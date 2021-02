«Be üna buna roba vain copchada»

Renato Vitalini da Scuol prodüa daspö l’on 2015 perchas da pes-char culla muos-cha. Our d’üna paschiun es dvantà ün affar da success. Sias perchas sun retscherchadas sün tuot il muond. Lapro spordscha’l gitas da di cumbinadas cun ir a pes-char culla muos-cha. Causa la situaziun actuala dal coronavirus nun ha lö la surdatta dal Premi d’innovaziun 2020 sco üsità.

Dal hobi al manster

V-Stick Custom Flyrods as nomna l’affar da Renato Vitalini da Scuol. Quai chi ha cumanzà sco hobi es dvantà seis manster principal. «Mias perchas da pes-char d’eiran suvent ruottas ed insacura n’haja cumanzà a tillas reparar svessa», s’algorda Renato Vitalini. Cuntinuantamaing es creschü seis savair e l’experienza da l’adöver dal material. Mincha percha da pes-char chi banduna si’ufficina es fatta a man ed es unica. Davent da Scuol exporta’l seis prodots in tuot il muond e procura cun quai cha la regiun dvainta plü cuntschainta.

Sülla dretta via

Renato Vitalini s’allegra d’avair survgni il premi d’innovaziun 2020 da la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair (EBVM). «Quist premi conferma ch’eu sun cun mias perchas da pes-char sülla dretta via e suottastricha mia filosofia da cumbinar tuot cun gitas d’ir a pes-char culla muos-cha», disch Vitalini. Intant daja da quels chi copchan sia idea e seis prodots. Per el ün cumplimaint, perche «be buna roba vain copchada». Tenor el sforza quai eir d’esser adüna ün pass ouravant a la concurrenza. Il fabrichar perchas da pes-char es per Vitalini üna buna pussibiltà d’esser creativ. Uschè es mincha incumbenza üna nouva sfida. Desch fin 15 uras douvra’l per far üna percha. «Quai es be la lavur effectiva sainza resguardar las uras cha la colla ed oters materials douvran per gnir süts.» Per regla banduna üna nouva percha da pes-char davo ün’eivna si’ufficina. «Il plü jent tgnessa mincha percha per mai perquai chi sun pel solit fattas plü bain co sch’eu fetsch üna per mai», uschè il perit.

Sporta persistenta

Sper las perchas da pes-char organisescha Renato Vitalini eir excursiuns d’ir a pes-char cumbinà cun üna gita cul velo electric. Tenor üna comunicaziun als mezs da massa undrescha la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair cun la V-Stick Custom Flyrods üna gestiun chi prodüa cun success ün prodot da nischa in Engiadina Bassa. Lapro s’ingascha Renato Vitalini cun sia sporta per ün turissem persistent.

Text: fmr/afi

Fotografias e video: Mayk Wendt