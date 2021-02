Fabienne Nef es creschüda sü a Breil e viva hoz a Ramosch in Engiadina Bassa. Cun 20 ons ha ella survgni la diagnosa d’esser amalada d’ün cancar fich agressiv da las glandas limfaticas. Per ella haja dat be amo ün impissamaint, nempe da guarir e da viver inavant.