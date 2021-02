Striunaria!

Minchatant esa sco striunà: Daspö 25 ons n’haja ün medagliun da chürom vi dal maz da clavs. Quel m’ha accumpagnà – adüna illa gialoffa a schnestra – tras la mità da mia vita. Sco ün cumpogn fidel al vis a nascher e crescher meis uffants ed es adüna stat pro mai in buns e main buns mumaints. Ultimamaing n’haja sco adüna vuglü drivir la porta da büro e n’ha constatà, cha’l medagliun manca. Dapertuot n’haja tscherchà sainza success. El nun es simplamaing plü. I para sco striunà.

Apropos striunà am vain adimaint ün’otra istorgia cha quintaiva minchatant in cumpagnia. Ma cun quai cha la cumpagnia nun es pel mumaint pussibla, piglia quia l’occasiun: Da giuvnot in giarsunadi viagiaiva mincha di cul auto da Zernez a Samedan. Quai sarà statta üna bunura la mità da lügl – il Circus Nock d’eira in Engiadina ed as vaiva fermà a Zuoz – ch’eu passaiva cun meis Talbot Samba il sviamaint da la Plaiv. Pro la cruschada da Zuoz staiva ün homet sper la via. Eu n’ha fermà e til chargia aint. Discurrind sur da tuot il pussibel, m’ha’l dit ch’el saja ün striun dal circus. Cha quai saja insomma tuot be stincals, d’eira meis manimaint. El m’ha vuglü muossar che chi’d es stincals ed oter. In mincha cas ha’l fat svanir infra secundas ün per putschins blaus da lana chi pendaivan vi dal spejel d’immez ch’eu vaiva surgni d’üna marusetta. Eu sun gnü grit e n’ha blastemmà cul pluoder dal circus. El ha dit d’avair pazienza e pacca pezza plü tard pendaivna darcheu vi dal spejel. Striögn!? In mincha cas vaina cuntinuà nos viadi e sco mincha di n’haja fermà sül «Bahnhöfli» a Samedan a baiver il cafè avant co ir a lavur. Eir l’homet ha vuglü gnir cun mai. Eu sun sorti da l’auto e til laiva serrar. Ma basta, las clavs d’eiran sparidas. Blastemmond n’haja guardà sü per l’homet. El m’ha quietà e darcheu giavüschà pazienza. Insomma, i nu valaiva la paina da far dispitta. Nus eschan its ill’ustaria e vain postà il cafè. Sün maisa d’eira üna terna cun «Berliners» frais-chs. Eu n’ha tut ün da quists strüzels e mors l’aint. E savais che chi d’eira aint il «Berliner»? ...

La conserva, natüralmaing! O vais fingià vis üna vouta strüzels cun aint clavs? Striunaria nu daja, quai es tuot be illusiun. E scha meis medagliun da chürom nun es gnü striunà, schi staraja acceptar cha quai sarà il cumanzamaint da demenza. O ha qualchün oter chattà meis toc chürom amà tanter Chantröven e Bagnera?

Columna: Nicolo Bass