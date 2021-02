A Scuol sun naschüts dürant la pandemia dal coronavirus daplü d’üna mezza dunzaina d’affars nouvs. Quels nu vegnan però sustgnüts tenor l’uorden per cas specials chi nu prevezza ün sustegn per affars fundats davo ils 1. marz 2020. La Regenza grischuna s’intermetta in chosa pro la Confederaziun.