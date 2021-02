Das dritte Duell der «Engadiner Hockey-Zwillinge»

Wenn am 20. Februar in Davos der HCD in der National League gegen den EV Zug spielt, ist dies auch ein Duell zwischen zwei 21-jährigen Engadinern: Davyd Barandun (HCD) und Nico Gross (EVZ). Sie setzen die Tradition der NLA-Spieler aus den Reihen des EHC St. Moritz fort.