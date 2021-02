Numerusas persunas giuvnas bandunan las regiuns periferas per as scoular e nu tuornan plü. In Val Müstair es quai actualmaing ün pa oter – singuls giuvens affarists sun restats o tuornats. La FMR purtretscha trais da quels affarists. Hoz a Mirco Tschenett da Müstair.