Suns e tuns a Sent

Cun suns e tuns vain festagià a Sent il Chalandamarz. La magistraglia ha chattà üna soloziun individuala. Adonta dal scumond as voula laschar clingiar ils suns e tuns da Chalandamarz our da stüvas, stanzas e giò da lobgias e quai da las 12.30 fin las 13.00.

Eir ingon vessan a Chalandamarz las plumpas e s-chellas da restar a chasa. Però süllas plattafuormas socialas vegna uossa appellà da’s partecipar a l’acziun da Chalandamarz 2021. Uschè esa scrit sün ün placat da la scoula da Sent il seguaint: «Pervi da la situaziun actuala spacatta nu pudaina festagiar danövmaing Chalandamarz, l’üsanza prediletta da noss uffants.»

Taimpra da Chalandamarz

L’idea per quist’acziun ha gnü la magistraglia da Sent. «Nus lain istess spordscher ün pa taimpra da Chalandamarz als scolars sco eir a la populaziun e’ls giasts», disch Gian Caviezel, il manader da la scoula da Sent. Els han registrà chanzuns da Chalandamarz, il s-chellöz e’ls tuns dal schloppar las giaischlas. «Minch’uffant ha surgni quista registraziun in fuorma d’ün mp3 e po tadlar quai insembel cun genituors, paraints ed amis al di da Chalandamarz.» E per quels chi chantan jent sun gnüts scumpartits fögls cul text da las chanzuns registradas.

Di da festa

Il di da Chalandamarz dess esser eir quist’on ün di da festa pels uffants. «Perquai vaina organisà per mincha classa ün program special», declera Gian Caviezel. Per sur mezdi es lura planisada ün’acziun cumünaivla, per grond e pitschen. Adonta dal scumond as voula laschar clingiar ils suns e tuns da Chalandamarz our da stüvas, stanzas e giò da lobgias e quai da las 12.30 fin las 13.00. Plünavant renda attent il manader da scoula cha mincha classa decorescha ün bügl cun roba da Chalandamarz. Decorats saran ils bügls da Plaz, da Schigliana, da Bügl süt, da Curtin e da Stron.

«Flashmob» privat

Fingià ün pêr dis plü bod vaiva lantschà Fadri à Porta da Scuol üna tal’acziun da «flashmob» sur las medias socialas. El viva cun sia giuvna famiglia a Cuoira e tuorna als 1. marz regularmaing cun seis uffantins in patria per festagiar Chalandamarz. Sia idea es da far insembel dürant desch minuts canera per s-chatschar uschea l’inviern culla distanza prescritta. «Giain davant porta d’chà cun giaischlas, s-chellas e plumpas...», scriva’l in seis invid als amis da Chalandamarz in tuot la Svizra. Si’acziun dess cumanzar als 1. marz a las 13.00.

Text: fmr/afi