Besondere Chalandamarz-Aktion in Sent

Die Brunnen in Sent sind kreativ geschmückt. In manchen Gassen stehen Kinderfiguren aus Holz in blauen Hemden und mit roter Mütze. Von 12.30 bis 13.00 Uhr wurde in Sent dazu aufgerufen, mit Plumpa und Peitschen vor die Tür oder auf den Balkon zu gehen und den Winter zu vertreiben.