Die Grenzwerte für Schwermetall bei von Strassenverkehr verschmutztem Schnee werden laut dem Amt für Natur und Umwelt eingehalten. Zu hoch ist aber der Anteil an Mikroplastik, hauptsächlich herrührend vom Abrieb von Fahrzeugreifen. Rund 13 540 Tonnen Reifenabrieb fallen in der Schweiz pro Jahr an.