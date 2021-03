La democrazia es crudela

Natüralmaing cha üna tscherta critica es eir güstifichada. Uschè per exaimpel a reguard la politica d’infuormaziun da las instanzas cumünalas da Scuol. Perquai han eir giavüschà differents votums ed eir la cumischiun sindicatoria daplü infuormaziuns e transparenza. E critichar as poja eir, sco cha’ls respunsabels da finanzas e manaders da proget nu d’eiran preparats e nun han savü respuonder tschertas dumondas evidaintas. Els han laschà il capo cumünal impalüdà. Quai nu das-cha capitar.

Ma insacura stoja lura eir esser a fin e per dal bun. Scha perits, tant indschegners specialisats e giurists independents, fan valair cha in connex culla Punt da Gurlaina nu sajan gnüts fats sbagls da proceder e scha eir la cumischiun sindicatoria vain a quella conclusiun, schi stess il cas planet bain esser evas. Ma na in lündeschdi a Scuol: Eir las analisas e conclusiuns da perits vegnan missas in dumonda e la discussiun nu pigliaiva ingüna fin. Displaschaivelmaing ha muossà tuot quist’istorgia, cha’ls fats nu stan lönch na plü i’l center. Dimpersè chi va be amo per motivs persunals e göins da pussanza. E per muossar chi chi ha las plü grondas musclas. Quai es deplorabel e nun ha plü da chefar cun democrazia e politica. Per furtüna sun ils preschaints davo mezzanot stats stufs da la discussiun ed han finalmaing acceptà il credit supplementar per cha la renovaziun e la sanaziun da la Punt da Gurlaina possa tantüna cuntinuar. Trais oters credits han invezza fat naufragi e sun stats victimas da la discussiun na per forza be democratica.

Commentar: Nicolo Bass