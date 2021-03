La cumbinella rumantscha

New York ha imprais rumantsch! Quist titel sta per üna bell’idea ed ün grond ingaschamaint dal Consulat general svizzer a New York e dal Departamaint federal d’affars exteriurs cul cusglier federal Ignazio Cassis a la testa. El ha gnü l’idea avant duos ons ed ha invidà quist on a la prüma «Eivna rumantscha» sün tuot il muond. Però che maina quai, scha ün per New Yorkers imprendan a dir bun di e buna not, intant cha gnanca tuot la populaziun svizra nu sa chi exista üna quarta lingua naziunala e cha quella es daspö 25 ons dafatta ufficiala, almain parcialmaing? Forsa cha’l cusglier federal Ignazio Cassi ha surtut, our dal punct da vista da la Rumantschia, il departamaint sbaglià? Füssa’l, cun sias ideas e seis ingaschamaint, stat meglder pel Departamaint federal d’affars interns? In Svizra fessa nempe nair dabsögn d’acziuns regularas da sensibilisaziun per la lingua e cultura rumantscha. La Lia Rumantscha ha fat quist’eivna ün bun pass cun pretender daplü visibiltà dal rumantsch ed ün adöver consequent da la lingua sül chomp federal. Eir invers il chantun Grischun as pudessa far tschertas pretaisas. Però quel ha almain miss in vista prosmamaing ün post da coordinaziun chantunal per la lingua rumantscha. E sperain cha quel survain eir las cumpetenzas necessarias per agir sün tuot ils chomps d’acziun.

Da pretender cha «l’Eivna rumantscha» nu maina bler, nun es perquai güstifichà. Minch’iniziativa per la lingua, saja quella in patria o sün tuot il muond, es importanta per mantgnair e sustgnair la bella lingua rumantscha. Minch’acziun es ün crap da mosaïk e mincha persuna chi s’ingascha in ün möd o tschel pella lingua es ün toc da la cumbinella per promouver e rinforzar la lingua rumantscha. Ed ad esser sincer, es finalmaing mincha Rumantscha e mincha Rumantsch illa respunsabiltà da furnir sia part per cha la cumbinella crescha e vain visibla sün tuot il muond. Uschè cha’l cumbat per la lingua nu sarà in vardà mai a fin.

Commentar: Nicolo Bass