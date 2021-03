Heute ist UN-Weltwassertag

Eines der wichtigsten Nachhaltigkeitsziele der auch von der Schweiz unterzeichneten «Agenda 2030» lautet: «Water for all by 2030». Es soll gewährleisten, dass bis 2030 die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser sowie sanitäre Einrichtungen für alle Bevölkerungsschichten, inklusive der schwächsten Gruppen wie Flüchtlingen, Frauen, Kindern, Älteren, Kranken, aber auch für ethnische oder religiöse Minoritäten gewährleistet ist. Darunter fallen auch die Millionen von Menschen, welche als «arm» gelten und zum Leben täglich mit weniger als einem bis 1,25 US Dollar auskommen müssen und ausser Flaschenwasser keine andere saubere Wasserversorgung haben. In vielen Familien, so UN-Water, übersteigen die Kosten für Trinkwasser aus Flaschen aber das tägliche Budget um ein Mehrfaches.

Der Weltwassertag wird weltweit von verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen begleitet.

www.worldwaterday.org

Autor und Foto: Jon Duschletta