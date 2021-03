Und wieder eine Stunde näher am Sommer

Ade Normalzeit: In der Nacht von heute Samstag auf Sonntag werden die Uhren in der Schweiz und in den meisten europäischen Staaten um zwei Uhr in der Früh um eine Stunde auf drei Uhr mitteleuropäische Zeit vorgestellt.

Die diesjährige Sommerzeit gilt bis Ende Oktober und bis zur erneuten Zeitumstellung. Die jetzt verlorene Stunde wird dannzumal länderübergreifend eins zu eins zurückerstattet. Immerhin.

Und wie immer in den letzten Jahren, fragt sich mancher eins auch heuer, wird die umstrittene Sommerzeit denn nun abgeschafft oder nicht, und bitte wann? Laut dem Eidgenössischen Institut für Metrologie ist diese Frage weiterhin Gegenstand politischer Diskussionen, insbesondere in den Nachbarländern. Die Schweiz, so der offizielle Tenor, würde sich den anderen Ländern anpassen.

Angesichts der aktuellen Probleme ist es aber auch nicht weiter verwunderlich, dass die zuständigen Stellen den Entscheid weiter hinauszögern und sich diesbezüglich weiter im Kreis drehen. Genauso wie die analogen Uhren. Buchstäblich der Zeit voraus scheint die im Foto abgebildete Uhr auf dem Dach des Tourismushauses in der deutschen Stadt Brunsbüttel in Schleswig-Holstein zu sein. Es lohnt sich, das Bild genau anzuschauen, scheint doch da jemand tatsächlich der Zeit ein Schnippchen geschlagen zu haben.

Autor: Jon Duschletta, Foto: Daniel Zaugg