Pensiun Aldier: das Haus eines Sammlers

In der Reihe «Die schönsten Hotels der Schweiz» vom Schweizer Heimatschutz steht heute die Pensiun Aldier in Sent im Fokus. In den offen zugänglichen Hotelräumlichkeiten lassen sich signierte Fotografien von Ernst Scheidegger betrachten und in den Gästezimmern hängen Drucke von namhaften Künstlern.