Ils 13 da gün decida il suveran grischun davart la «Iniziativa per üna chatscha etica e cumpatibla culla natüra». La discussiun in vista a quella decisiun pudess esser emoziunala. Sonda passada han ils aderents lantschà a Cuoira lur campagna per «revoluziunar la chatscha grischuna».