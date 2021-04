Die Redaktion blickt über die Grenzen

«Stimmen Sie ab und wir machen uns an die Arbeit.» So der Aufruf in der EP/PL vom 15. April. Knapp 200 Leserinnen und Leser haben entschieden, über welche Thema die Redaktion in der diesjährigen Schwerpunktwoche schreiben soll. Mit 126 Stimmen klar gesiegt hat das Thema «Zu Besuch bei unseren Nachbarn».

Die Redaktion wagt im Herbst den Blick über die Grenze des normalen Einzugsgebietes hinaus zu unseren direkten Nachbarn in allen vier Himmelsrichtungen. Was beschäftigt die Bewohnerinnen und Bewohner dort, welche Herausforderungen stehen an? Aber wir wollen auch wissen, wie die Nachbarn uns Engadiner wahrnehmen. Gibt es viele Berührungspunkte, könnte in Zukunft noch verstärkt zusammengearbeitet werden? Diese und viele andere Geschichten wird die Redaktion recherchieren und in der Schwerpunkwoche vom 11. bis am 16. Oktober veröffentlichen. Wir freuen uns darauf.

Die beiden anderen vorgeschlagenen Themen, «Die Rolle der Frau in der Gesellschaft» und «Integration/Migration» haben mit 46 respektive 26 Stimmen deutlich weniger Unterstützung erhalten.

Die Abstimmung war entweder direkt über das Tool auf der Homepage möglich, per Mail oder per Post. So hat sich EP-Abonnentin Heidi Pellicoli-Melchior aus Pontresina die Mühe gemacht, der Redaktion eine schöne Karte zu schicken. «Zu Besuch bei unseren Nachbarn, das heisst, einen Blick über die Grenzen nach Osten, Süden, Westen und Norden zu werfen, würde mir sehr zusagen», schreibt sie. Ihr Wunsch wird in Erfüllung gehen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg