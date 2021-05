Vendü la chasa «Lü Stailas»

A l’ur da la fracziun da Lü as rechatta la chasa «Lü Stailas». Dürant blers ons gnivan qua observadas las stailas. Daspö ün pêr ons es l’abitacul vöd ed in proprietà dal cumün. Uossa es il stabilimaint gnü vendü. «La chasa nu d’eira interessanta per l’adöver cumünal e chaschunaiva cuosts», disch Gabriella Binkert Becchetti, la presidenta cumünala. «Eu sun cuntainta cha quella ha pudü gnir vendüda», quint’la.

Plünavant ha la radunanza cumünala Val Müstair approvà duos adattaziuns dal plan da zonas: Üna jada la correctura da la pista illa regiun da skis Minschuns e la seguonda a reguard il plan da zonas in connex cun seguondas abitaziuns.

La radunanza ha eir aderi ün ulteriur credit da 650 000 francs per la sanaziun dal let dal flüm tras la Val Vau. Quella sanaziun cuostarà totalmaing 1,6 milliuns francs.

Text rtr/fmr