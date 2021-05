Bleras bes-chas e bunas ideas

La giuria da la concurrenza da scriver «Pledpierla» per uffants e giuvenils nu varà lungurus las prosmas eivnas. In tuot ha la Lia Rumantscha nempe surgni 157 texts in vallader e puter illas quatter differentas categorias d’età.

Mincha duos ons organisescha la Lia Rumantscha la concurrenza da scriver «Pledpierla/Plima d’aur» in tuot las regiuns rumantschas. Quista concurrenza dess promouver il plaschair da scriver rumantsch ad uffants, giuvenils e giuvens creschüts da nouv fin 25 ons. Il tema d’ingon per las duos categorias da terza e quarta classa e da tschinch- e sesavla classa es stat «Üna bes-cha raquinta». Il s-chalin ot e la gruppa da giuvenils e giuvens creschüts ha scrit sur dal tema «Il clima as müda – eu müd il clima». Ils poetins e fabuluns han gnü d’inoltrar lur texts fin la fin da marz. Sco cha Carmen Dedual, collavuratura da la Lia Rumantscha e manadra da las regiuns, declera, sun entrats in tuot las regiuns rumantschas totalmaing 370 texts. «I’l Grischun central vaina gnü cun 79 texts ün nouv record», quinta la manadra da las regiuns e respunsabla per la concurrenza da scriver.

Claudia Jann cumplettescha la giuria

In Engiadina e Val Müstair sun gnüts inoltrats 157 texts in vallader e puter. Sco cha la nouva collavuratura regiunala da la Lia Rumantscha in Engiadin’Ota declera, correspuonda quai plü o main a la partecipaziun avant duos ons. Ella coordinescha la concurrenza in Engiadina ed es la persuna da contact culla giuria. Illas duos categorias da scoula primara sun entrats 65 texts da la terza e quarta classa e 59 texts da la tschinch- e sesavla classa. Pro’l s-chalin ot e pro’ls giuvenils e giuvens creschüts es la partecipaziun bainquant plü bassa. Sco cha Ramona Barblan quinta sun gnüts inoltrats 18 texts per la categoria 7.-9. classa e 15 texts da giuvenils e giuvens creschüts fin 25 ons. Intant vegnan tuot ils texts lets e valütats da la giuria chi’s cumpuona da Fadrina Hofmann, schurnalista e scriptura, e da Nicolo Bass, redacter da la Posta Ladina. Per la prüma jada as partecipescha eir Claudia Jann, promotura d’economia da l’Engiadin’Ota e specialista da comunicaziun a la giuria. Il böt da Ramona Barblan es, cha la giuria vain da definir las vendschadras ed ils vendschaders fin a Tschinquaisma. La premiaziun ha lö in tuot las regiuns rumantschas als 2 da gün.

Desister dals lavuratoris da scriver

Eir Ramona Barblan es be buonder, chi chi saran ils vendschaders da la concurrenza da scriver «Pledpierla» illas differentas categorias. Ella ha eir scrit gugent cumponimaints sco mattetta. A la concurrenza da scriver rumantsch «Pledpierla», chi ha dal rest in Engiadina fingià üna lunga tradiziun, nu s’ha ella mai partecipada. Cha da seis temp nu saja quai stat ingün tema in scoula a Silvaplana», decler’la. Ella renda uschè attent al fat, chi saja fich important cha la magistraglia as partecipescha sco proget da scoula a la concurrenza da scriver e sustegna e motivescha als poetins e fabuluns da scriver lur istorgias. Ella ha coordinà, insembel cun Linard Martinelli, la comunicaziun cullas scoulas e culla magistraglia ed ella es cuntainta culla partecipaziun in territori puter e vallader. Unicamaing in Val Müstair as vess’la giavüschada amo qualche contribuziuns implü. Sco cha Ramona Barblan disch, haja tuot funcziunà fich bain, «unicamaing ils lavuratoris da scriver illas scoulas nun han pudü gnir realisats causa la pandemia dal coronavirus sco previs.» Uschè s’haja stuvü desister da quels o tscherchar üna soluziun virtuala.

Premiaziun als 2 da gün

La pandemia ha influenza eir sün l’act da premiaziun chi’d es planisà per marcurdi, ils 2 da gün. «Invezza d’organisar üna gronda festa, varà la premiaziun lö in etappas», declera Ramona Barblan. Da las 10.00 fin las 10.45 varà lö üna premiaziun virtuala cun tuot las regiuns chi’d es averta per tuot ils interessats. Üna premiaziun fisica e plü pitschna ha lura lö vers saira pels vendschaders e genituors: Da las 17.00 fin las 17.30 per las categorias da terza e quarta e tschinch- e sesavla classa, e da las 18.00 fin las 18.30 pel s-chalin ot ed ils giuvenils fin 25 ons. Dürant il mais gün e lügl vegnan lura registradas las contribuziuns victuras pro RTR illas regiuns. Sco cha Ramona Barblan declera, ha lö als 28 avuost ün di special cun üna surpraisa litterara per tuot ils vendschaders. In seguit vegnan lura ils texts dals prüms trais victuors da mincha categoria publichats eir illa «Posta Ladina».

Text: Nicolo Bass