Isolationsdauer wird verkürzt

Am Mittwochnachmittag hat der Bundesrat verkündet, dass die bestehenden Massnahmen (2G in gewissen Innenräumen, Homeoffice-Pflicht, Einschränkung privater Treffen) bis Ende März verlängert werden, auf eine Verschärfung der Massnahmen wird hingegen verzichtet. Zudem wurde beschlossen, die Quarantäne- und Isolationsdauer zu verkürzen. Künftig gelten nur noch fünf Tage. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes erwartet noch im Januar den Höhepunkt der Ansteckungen in der Omikron-Welle. Auch der 7-Tage-Schnitt zur Vorwoche zeigt plus 40 Prozent mehr Infektionen. Doch zurzeit werde ein leichter Rückgang von etwa 20 Prozent seit dem 8. Dezember auf den IPS-Betten beobachtet, so Berset. «In dieser Phase könnten wir kurz vor einem entscheidenden Wendepunkt stehen und zur endemischen Phase übergehen.» (ep)