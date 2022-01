L’an 2020 sun in tuot l’Engiadina Bassa e la Val Müstair gnieus registros 24 püerchs. In conguel cun l’Engiadin’Ota ed in relaziun als bains paurils es que tuottüna üna cifra chi fo ster stut. Da tgnair püerchs nun es ne per l’Engiadina scu neir pel Chantun in generel ün model pauril attractiv.