Gourmet Festival als abgespeckte Version

Das Gourmet Festival 2022 findet statt. Aufgrund der Pandemie allerdings in reduzierter Form. Auf die grossen Events wie die Kitchen Party oder der Eröffnungs- und Schlussanlass wird verzichtet. Das diesjährige Festival steht unter dem Motto «Swiss Made».

Das St. Moritz Gourmet Festival unter dem Motto «Swiss Made» findet gemäss einer Medienmitteilung der Organisatoren vom 28. Januar bis am 5. Febraur statt – mit sämtlichen Anlässen im überschaubaren Rahmen, allerdings. «Unter Einhaltung der 2G-Regelung kann hier für die Gäste und die Akteure eine grösstmögliche Sicherheit für unbeschwerte kulinarische Erlebnisse gewährleistet werden», heisst es. Auf die Durchführung des Porsche Grand Opening, der Kitchen Party, der Gourmet Safaris und des St. Moritz Gourmet Finale wird hingegen verzichtet. Damit wollen die Festivalorganisatoren die Durchmischung einer grossen Anzahl von Menschen vermeiden. Individuelle Genusserlebnisse wie beispielsweise zwei weitere Abende mit Gourmet Diners in den Partnerhotels werden das Festivalprogramm ergänzen.

Ein Blick in das Programm auf der Festivalwebsite zeigt: Viele der Genussevents sind bereits ausgebucht. «Das freut uns sehr», sagt Martin Scherer. Der Präsident des Vereins St. Moritz Gourmet Festival und Direktor des Partnerhotels Saratz in Pontresina führt weiter aus: «Wir nehmen angesichts der aktuellen Lage unsere Verantwortung sehr ernst, unseren Gästen, aber auch allen Teams in den Partnerhotels und den zehn Gastköchen mit ihren Crews einen grösstmöglichen gesundheitlichen Schutz zu gewährleisten.»

Zum Gastköche-Line-up gehören Spitzenköchin Tanja Grandits und die Spitzenköche Markus Arnold, Mitja Birlo, Stéphane Décotterd, Tobias Funke, Dominik Hartmann, Stefan Heilemann, Patrick Mahler, Heiko Nieder sowie Mattias Roock. Sie reisen aus ihren hoch ausgezeichneten Restaurants aus der ganzen Schweiz in die Oberengadiner Partnerhotels. Gemeinsam mit ihren Gastgebern, den ebenfalls ausgezeichneten Local Chefs, werden sie die Festivalgäste an den neun Tagen verwöhnen.

Autor: pd

Foto: Witwinkel/David Hubacher

Infos: www.stmoritz-gourmetfestival.ch