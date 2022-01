Il carussel da candidats survain svung

Causa ch’el es gnü elet sco president cumünal dad Egnach, as retira Emil Müller sco president cumünal da Zernez per la fin da mai. Intant sun entradas duos candidaturas pel presidi cumünal pro’l cumün da Zernez: A disposiziun as mettan Fadri Guler e Marco Lazzarini. L'elecziun ha lö als 15 mai 2022.