Al pincipi da l’eivna han inoltrà trais dals set commembers da la suprastanza cumünala da Val Müstair lur demischiun. Per motivs persunals nu vöglian restar ils suprastants Guido Mittner, Roman Oswald e Patrick Wegmann in uffizi fin a la fin da lur legislatura.

Guido Mittner e Roman Oswald bandunan la suprastanza per immediat. Patrick Wegmann resta amo illa suprastanza fin ch’üna successura o ün successur es gnü elet. Quai scriva il cumün da Val Müstair in üna comunicaziun a las medias. L’elecziun per ils trais sezs chi vegnan libers ha lö in marz 2022.

Text: cdm/rtr/fmr