Umfrage der Woche: Wohnungsnot im Engadin

Das Vorgehen der Gemeinde Sils in punkto Wohnungsnot

Die Gemeinde Sils will der aktuellen Entwicklung nicht länger zuschauen und handelt mit dem Erlass einer Planungszone. Sie stützt sich dabei auf einen Artikel im nationalen Zweitwohnungsgesetz, welcher Kantone und Gemeinden auffordert, Massnahmen zu ergreifen, wenn Missbräuche festgestellt werden oder die Entwicklung in eine falsche Richtung läuft. Was ist Ihre Meinung zum Thema?

Das Problem der Wohnungsnot ist real. Das Vorgehen der Gemeinde Sils mit dem Erlass einer Planungszone ist richtig. Eine Planungszone ist nicht der richtige Weg. Es muss anders versucht werden, Lösungen zu finden. Das Thema Wohnungsnot wird überbewertet und vor allem von den Medien hochstilisiert senden

Ergebnis

6 Stimmen

1 Stimmen

0 Stimmen

