Am Samstag findet die «La Diagonela» im Oberengadin statt. Neu starten die Rennen in Pontresina, mit Ausnahme der Kurzstrecke «La Cuorta». Ziel bleibt der Dorfplatz in Zuoz. Ein eigentliches Heimrennen gibt es für den 29-jährigen Arnaud du Pasquier. Entsprechend motiviert zeigt er sich im Vorfeld.